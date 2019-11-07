Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi projesinin kent ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayacağını söyledi.



Karataş ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi projesinde gelinen aşama Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda tüm detaylarıyla ele alındı.



Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ve ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda yapılan ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ile projede gelinen aşama hakkında Vali Demirtaş'a yetkililer tarafından bilgi verildi.



Vali Demirtaş, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesinin Adana'nın su ürünleri ve balıkçılık potansiyeli yüksek bir ilçesi olan Karataş'ta kurulacak olmasının kente yapılacak çok güzel bir yatırım olduğunu ifade etti. Vali Demirtaş, "Kuracağımız OSB ilçemizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. Türkiye'de benzeri az görülen bir projeyi ilimizde gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Projemizi bir an evvel tamamlamak amacıyla tüm yetkililerin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancım tam" dedi.



Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ve değerlendirme yapılmasıyla sürdü. - ADANA