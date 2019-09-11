Vali Demirtaş: "Çiftçilerimizin emekleri kutsaldır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin emeklerinin kutsal olduğunu söyledi.



Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Avni Özşahin, iş adamları Yavuz Tekeli ve Fırat Özkan ile beraberindeki çiftçiler Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.



Kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür eden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiklerini ve bölgedeki çiftçilerin sorunlarını görüştüklerini dile getirdi.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş ise çiftçilerin kendisine ilettiği hususları dinledi. Verimli iklim koşulları ve bereketli topraklarıyla Adana'nın önemli bir tarım kenti olduğuna değinen Vali Demirtaş, kentin tarımsal potansiyelini bulunduğu noktadan çok daha ilerilere taşıyacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu vurguladı ve iş birliğinin önemine değindi. Çiftçilerin ilettiği taleplerin çözümü noktasında gerekli çalışmaların da ivedilikle yapılacağını dile getiren Vali Demirtaş, "Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin emekleri kutsaldır. Çiftçilerimiz üreterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Tüm çiftçilerimizin daima yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.



Yapılan değerlendirmelerin ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret sona erdi. - ADANA