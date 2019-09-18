Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı
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Vali Demirtaş esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl 32'ncisi kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifini ziyaret ederek site içerisinde faaliyette bulunan esnafla kahvaltı programında bir araya geldi.

Vali Demirtaş esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl 32'ncisi kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifini ziyaret ederek site içerisinde faaliyette bulunan esnafla kahvaltı programında bir araya geldi.


Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ile Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Erdoğanoğlu'nun da katıldığı kahvaltı programında Vali Demirtaş, esnafın kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinledi.


Programda açıklamalarda bulunan Vali Demirtaş, Anadolu'da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturarak toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük eden Ahilik kavramının günümüzde de etkisini sürdürmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Ahilik ilkelerini benimsemiş tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladığını dile getirdi.


İstihdama ve ekonomiye büyük katkılar sağlayan esnafın ekonominin en dinamik aktörleri olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, kendisine iletilen hususların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Açıklamasının devamında, çiftçisinden esnafına, sanayicisinden hizmet sektörüne kadar Adana'nın tüm kesimini kucakladıklarını ifade eden Vali Demirtaş, "Ekonomik canlılığımızın sağlanmasında, ilimizdeki dayanışma ve hoşgörü ortamının korunmasında tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bu bağlamda kapımız herkese sonuna kadar açık" diye konuştu.


Vali Demirtaş kahvaltı programının ardından Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifindeki işletmeleri ziyaret etti. İşletme yöneticilerinden ihracat ve istihdam kapasiteleri hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, tüm üreticilere hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulundu. - ADANA

Ahilik Haftası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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