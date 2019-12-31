Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sel felaketinin yaşandığı mahallelerde hayat normale dönene kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.



Vali Demirtaş, Adana'yı etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirirken, "Kentimizi etkisi altına alan kuvvetli yağışların ve olumsuz hava koşulunun ilimiz genelinde oluşturduğu olumsuz durumlar ve sel baskınları vesilesiyle kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimizle iş birliği içinde tüm imkanlarımızı seferber ederek vatandaşımızı yalnız bırakmadık" dedi.



Oluşturulan 'kriz masası'nda Adana genelinde ne tür çalışmalar yapılması gerektiğine ilgili yetkililerle karar vermelerinin ardından Adana'da meydana gelen hasarı tespit ederek su baskınlarından zarar gören vatandaşların zararını karşılamak amacıyla büyükşehir belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Türk Kızılayında görevli personelle beraber yapılan çalışmalara bizzat katıldıklarını belirten Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Sel felaketinin yaşandığı mahallelerde hayat normale dönene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



4 milyon 109 bin TL nakdi yardım



Vali Demirtaş, yapılan yandımlarla ilgili olarak şunları kaydetti:



" Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde su taşkınlarında hasar gördüğü tespit edilen her haneye; 1.000 TL ve üzeri olmak üzere toplam 4 milyon 109 bin TL nakdi yardım gerçekleştirilirken su baskını olan her haneye; 2 bin 947 adet yatak, 10 bin adet yastık, 8 bin 841 adet battaniye dağıtılmış olup, çekyat ve halı dağıtımı da yapılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yağıştan zarar gören okullara toplam 1 milyon TL nakdi yardım gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan bu yardımla okullarımızın hasarı en kısa zamanda giderilecektir. Devletimizce yapılan bu yardımların yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz tarafından da yardımlar gerçekleştirilmiştir. AFAD tarafından hasar tespitlerinin tamamlanması sonucunda vatandaşlarımıza yardımlar yapılmaya devam edecektir." dedi.



Sular çekilince zarar belirlenecek



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar gören tarım arazilerinin de tespit edildiğini ve suların çekilmesiyle birlikte nihai tespitlerin yapılacağını aktaran Vali Demirtaş, "Yağışların yoğun olduğu süre boyunca Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde sevgili öğrenci ve öğretmenlerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemek için; okullarımızda eğitim-öğretime ara verdik ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimizi izinli saydık" dedi.



Adana'nın ve Adanalı vatandaşların gördükleri zararı karşılayabilmek ve oluşan kriz ortamının kısa sürede ortadan kaldırılması amacıyla yapılan tüm çalışmalara destek veren; Büyükşehir Belediye Başkanına, kaymakamlara, ilçe belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere teşekkür eden Vali Demirtaş, "İlimizin tarihinde gördüğü en büyük sel felaketinde bizleri yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcılarımıza, Bakanlarımıza ve Adana milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, ilimizin böyle bir felaketle tekrar karşılaşmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA