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Vali Demirtaş, Husumetli Ailelerin Barış Törenine Katıldı - Son Dakika

Vali Demirtaş, Husumetli Ailelerin Barış Törenine Katıldı

02.06.2021 20:58
Vali Demirtaş, Husumetli Ailelerin Barış Törenine Katıldı, System.String[]

Vali Demirtaş, Husumetli Ailelerin Barış Törenine KatıldıMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin barış törenine katıldı.

Vali Demirtaş, Husumetli Ailelerin Barış Törenine KatıldıMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin barış törenine katıldı. Kızıltepe ilçesinde Özkan ailesi fertleri arasında başlayan husumet Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe Müftüsü Mahsun Taşçı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. Bir düğün salonunda koronavirüs tedbirleri uygulanarak düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aile fertlerinin barışmasına vesile olanlara teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, anlamlı güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İnsanın, hem yaşarken hem de öldükten sonra iyilikleri ya da kötülükleri ile anılacağını hatırlatan Vali Demirtaş, "Kin, nefret ve husumet gibi kötü duyguların yerini yeniden sevginin, muhabbetin ve kardeşliğin aldığına tanıklık ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı baki kılsın. Bu mecliste olduğu gibi daha nice meclislerde beraber olmayı hepimize nasip eylesin. Dünya'nın hiçbir yerinde, dinin kültür ve medeniyetle kol kola girdiği, birlikte yaşama kültürünün sokaklarına sindiği başka bir şehir yoktur. O nedenle Mardin'i Mardin yapan güzel hasletlerin bozulmasına, çürümesine, aralarına nifak tohumlarının ekilip boy vermesine asla müsaade etmemeliyiz. Bizler her vesile ile kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutacak faaliyetlerde bulunmalı, bu hasletleri kentimizin sahip olduğu güzelliklerle birlikte, gelecek kuşaklara en iyi biçimde aktarmalıyız. Bu sebeple evvela "Bütün müminler kardeştir", ayet-i kerimesiyle sabit olan kardeşlik bağlarımızı sağlamlaştırmalıyız. Bu yüce emir doğrultusunda hareket etmeliyiz. Kardeşlerimizi üzmeden, kırmadan, onlara herhangi bir zarar vermeden yaşamalı, onların derdine çare bulmak için seferber olmalıyız. Diğer yandan insanın, hem yaşarken hem de öldükten sonra ancak iyilikleri ya da kötülükleri ile anılacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Hayra vesile olmak için gayret etmeli, şerden ve beladan fersah fersah uzaklaşmalıyız. " dedi. Konuşmasında kanaat önderlerinin kentin huzuru ve selameti için üstlendikleri rolün önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, şunları söyledi: "Rabbimiz, Kuranı Kerim'de pek çok ayette insanın en kıymetli varlık olduğunu vurgulayıp, "bizlere cana kıyan değil, yaşama ve yaşatma gayesinde olmamızı" öğütlüyor. Bu sebeple yaşamımızı bu ilahi emir istikametinde şekillendirelim. Karıncayı dahi incitmekten imtina edelim. Yaratılana merhametli olalım ki, Yaratandan rahmet ve merhamet dileyebilelim. Bundan sonra geçmişte yaşanan elim hadiselerin bir daha yaşanmayacağına inanıyorum. Bugün burada atılan bu büyük adımın zaten akraba olan iki aile arasında ebedi sürecek bir barışın, en önemli ayağı olmasını temenni ediyorum. Bu noktada olumsuz bir tavır ve tutum içerisine giren her kim olursa olsun, devletimizin ilgili kurumlarını karşısında bulacağını da, hatırlatmakta yarar görüyorum. Öte yandan kanaat önderlerimizin kentimizin huzuru ve selameti için üstlendikleri rolün önemine dikkat çekmek istiyorum. Zira onlar Mardin'imizin barış, huzur, birlik ve beraberlik iklimi için gece gündüz demeden gayret sarf ediyorlar. Ben de Mardin'de göreve başladığım günden itibaren, kanaat önderi olan ulu çınarlarımızın, bu ve benzeri hadiselerde kentimizin huzuru ve selameti için yaptıklarına bizzat şahitlik ediyorum. Kendilerinden bu yöndeki gayretlerinin devamını diliyor; iyi niyet ve samimiyet üzere yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar diliyorum. Her daim yanlarında olduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle toplumumuza örnek olacak bu anlamlı barışın sağlanmasında emeği geçen ve Özkan ailesi içerisindeki husumeti, muhabbete dönüştüren kanaat önderlerimiz; Hadi Kahraman'a, Vedat Timurağaoğlu'na, Şeyhmus Duyan'a, Şerif Karahan'a, İbrahim Kahraman'a, Abdulcelil Ekmen'e, Mehmet Nur Yalçın'a, Osman Tekin'e, Ahmed Kartal'a, Burhan Doğan'a, Ömer Kaya'ya ve ayrıca Kızıltepe Kaymakamımız Hüseyin Çam ile Kızıltepe Müftümüz Mahsun Taşçı hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün aramızda bulunan Başsavcımız Aydın Turhan'a, Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu'ya, Jandarma Komutanı Halil Şen'e, Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir'e ve bu anlamlı barışa şahitlik eden, katkı sunan ve bizlerle birlikte olan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Başkan Özkan ve Fevzi Özkan kardeşlerim nezdinde, Özkan Ailesi'nin tüm bireylerine, birlik ve beraberliğimizin, huzur ve kardeşliğimizin daim olması dileğiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. "İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından, aile fertlerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesinin ardından tören son buldu. Törene, Vali Demirtaş'ın yanı sıra Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Mahmut Demirtaş, Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Demirtaş, Husumetli Ailelerin Barış Törenine Katıldı - Son Dakika


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