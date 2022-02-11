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Vali Demirtaş'ı satranç şampiyonasında dereceye giren öğrenciler ziyaret etti - Son Dakika

Vali Demirtaş'ı satranç şampiyonasında dereceye giren öğrenciler ziyaret etti

11.02.2022 17:10
Vali Demirtaş'ı satranç şampiyonasında dereceye giren öğrenciler ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında dereceye girerek milli takıma seçilmeyi başaran öğrenciler, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında dereceye girerek milli takıma seçilmeyi başaran öğrenciler, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, öğrencileri tebrik etti.

Şampiyonada yaptıkları derecelerle milli takıma seçilerek ülkeyi Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında temsil edecek minik öğrencilere başarılar dileyen Demirtaş, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kentte yapılan yatırımlarla tüm spor branşlarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Demirtaş, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Demirtaş'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın ise, son 5 yılda 13 satranç oyuncusunun milli takıma seçilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

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Mahmut Demirtaş, Türkiye, Antalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Demirtaş'ı satranç şampiyonasında dereceye giren öğrenciler ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Demirtaş'ı satranç şampiyonasında dereceye giren öğrenciler ziyaret etti - Son Dakika
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