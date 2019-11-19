Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, İmamoğlu'nda muz seralarını inceledi
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Vali Demirtaş, İmamoğlu'nda muz seralarını inceledi

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İmamoğlu ilçesinde muz seralarını inceledi.

Vali Demirtaş, İmamoğlu'nda muz seralarını inceledi, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İmamoğlu ilçesinde muz seralarını inceledi.


Ziyareti sırasında yapılan üretimler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, bereketli topraklarıyla zengin bir tarımsal potansiyele sahip olan Adana'da katma değeri yüksek ürünler üretilmesine önem verdiklerini dile getirdi.


Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalara destek olmayı sürdüreceklerini belirten Vali Demirtaş, daima üreticinin yanında olduklarını söyledi.


Vali Demirtaş'ın muz serası ziyareti yapılan incelemelerin ardından sona erdi. - ADANA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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