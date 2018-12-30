Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'ın Yeni Yıl Mesajı

Vali Demirtaş'ın Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, hafızalarda yer eden sevinç ve hüzünleri, acı ve tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yılı yeni umutlarla karşılayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını aktaran Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak, acıları paylaşarak azaltmaya, sevinç ve mutluluğu birlik ve beraberlik içinde paylaşarak arttırmaya, her şart ve koşulda kenetlenmeye, aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılın, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak, barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi müjdeleyen bir yıl olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Devlet ve millet olarak daima yanlarında olacağımız şehit aileleri ve yakınları ile gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin her ferdinin yeni yılını kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:10 Kaynak: AA

Huzur, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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