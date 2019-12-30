Vali Demirtaş'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Vali Demirtaş'ın yeni yıl mesajı

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sorumluluklarımızın bilinci içinde bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmaları 2020 yılında da sürdürme kararlılığı içinde yeni bir yıla adım atacağız" dedi.

Vali Demirtaş'ın yeni yıl mesajı, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sorumluluklarımızın bilinci içinde bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmaları 2020 yılında da sürdürme kararlılığı içinde yeni bir yıla adım atacağız" dedi.


Vali Demirtaş, yayımladığı yeni yıl mesajından bir yılın yaşanmışlıklarını daha geride bırakarak yeni umutlar ve dileklerle yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanı içinde olduğunu ifade ederek, 2020 yılının Adana'ya, ülkeye ve tüm insanlık alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.


Vali Demirtaş, mesajından şunlara yer verdi:


"Bilindiği üzere her yeni yıl beraberinde yeni beklentileri, beklentiler ise daha güzel başlangıçları hayatımıza getirir. Bizler de ülkemizin gelişimine paralel olarak Adanamızın her alanda kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için bireysel ve kurumsal olarak sorumluluklarımızın bilinci içinde bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmaları 2020 yılında da sürdürme kararlılığı içinde yeni bir yıla adım atacağız.


Kadirşinas Adanalılara daha iyi hizmet verme, kentimizin sahip olduğu potansiyeli daha iyi noktalara taşıma çabasıyla başta eğitim, sağlık, ulaşım olmak üzere hemen her alanda hayata geçirdiğimiz projeleri, önümüzdeki yılda da sürdürerek ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içerisinde olacağız."


Bugüne kadar daha güzel ve daha yaşanabilir bir ülke ve Adana için yaptıkları çalışmalarda, desteklerini eksik etmeyen Adanalılara ve kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Demirtaş, şunları kaydetti:


"İlimizin daha mutlu ve müreffeh yarınlara kavuşması adına herkesin aynı çabayı göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce gerekli tüm tedbirlerin alındığını hatırlatırken sevginin ve barışın hüküm sürdüğü, refah seviyesinin daha da arttığı, bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürdüğü, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Adana görmek umuduyla Adanalı hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, esenlikler diliyorum." - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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