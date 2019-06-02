Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş: "Kadınlara kendi kimliklerini ifade edecekleri platformlar oluşturacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Demirtaş: "Kadınlara kendi kimliklerini ifade edecekleri platformlar oluşturacağız"

8 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınlara kendi kimliklerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Demirtaş:
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınlara kendi kimliklerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Güney Adana Kalkınma Programı "Güneyin Turuncu Kadınların Umudu" projesi kapsamında eğitim gören kadınlar Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'in de hazır bulunduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, kadınların kendilerini geliştirmelerine, yeni iş imkanları oluşturmalarına, sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal yönden becerilerine genişletmelerine imkan sağlayacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara, turunç reçeli yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek bu kadınların kendi işlerini kurabilmelerini sağlamak için hazırlanan projenin amacına ulaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, kadınlara kendi kimliklerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Proje kapsamında eğitim alan kadınlar ise kendilerine verdikleri destekler için Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Güney, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Küfür etmeyin' diye uyardı, canından oldu İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi Anne ve kızına taciz mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç edilmekten son anda kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:48:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş: "Kadınlara kendi kimliklerini ifade edecekleri platformlar oluşturacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]