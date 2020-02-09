Vali Demirtaş: "Kadınların eğitimiyle mutlu bir toplumun temelleri atılacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş: 'Kadınların eğitimiyle mutlu bir toplumun temelleri atılacak' - Son Dakika

Vali Demirtaş: "Kadınların eğitimiyle mutlu bir toplumun temelleri atılacak"

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınların sosyal ve kültürel alanda alacakları eğitimler ile daha mutlu bir toplumun temellerinin atılacağını söyledi.

Vali Demirtaş:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınların sosyal ve kültürel alanda alacakları eğitimler ile daha mutlu bir toplumun temellerinin atılacağını söyledi.


Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında kadınlara yönelik Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin hayata geçirileceği binada incelemelerde bulundu.


Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan binada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, ADEM projesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini dile getirdi.


Kadınların kendilerini her alanda geliştirerek toplumda başarı ile yer almalarına olanak sağlayacak projeleri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Demirtaş, kadınların sosyal ve kültürel alanda alacakları eğitimler ile daha mutlu bir toplumun temellerinin atılacağını belirtti. Vali Demirtaş, kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi için gerekli desteğin verilmesinin başta kamu otoritesi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin öncelikli ve hayati derecede önemli görevi olduğunu kaydetti.


Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de katıldığı inceleme gezisi yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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