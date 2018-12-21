Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş Karaisalı'yı Ziyaret Etti

Vali Demirtaş Karaisalı'yı Ziyaret Etti

2 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Karaisalı ilçesini ziyaret etti.

Vali Demirtaş Karaisalı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Karaisalı ilçesini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Selami Korkutata, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kamu kuruluşu temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşarak, teşekkür etti.

Kaymakamlık makamında, kaymakam, belediye başkanı, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileriyle bir süre görüşen Vali Demirtaş, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması konusunda tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstererek, vatandaş odaklı hizmet anlayışının asli görevleri olduğuna işaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Kaymakam Selami Korkuta ve beraberindekilerle birlikte, ilçe meydanında vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet etti. Vali Demirtaş, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlar ile de sohbet ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Son olarak kaymakamlıkça Karaisalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018 Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısına katılan Vali Mahmut Demirtaş, Adana il genelinde gerçekleştirilen projeler ve kamu yatırımları hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların taleplerini de dinleyen Vali Mahmut Demirtaş muhtarlarca kendisine aktarılan sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:22 Kaynak: İHA

Adana, Mahmut Demirtaş, Karaisalı, Güncel
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