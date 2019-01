Vali Demirtaş Karataşlı Muhtarlarla Buluştu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, el ele vererek Karataş'ı tüm avantajları, denizi ve doğal güzellikleri ile her anlamda ayağa kaldırma vakti olduğunu söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, el ele vererek Karataş'ı tüm avantajları, denizi ve doğal güzellikleri ile her anlamda ayağa kaldırma vakti olduğunu söyledi.



Vali Demirtaş, Karataş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Mehmet Akif Ortaokulunda düzenlenen toplantıda muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Demirtaş, yaşadıkları ve görev yaptıkları mahallelerin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini gerçekleştiren muhtarların devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.



Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarlarla Buluşma" adı altında düzenlediği programları, kendilerinin de sıkça il genelinde düzenlediklerini belirten Vali Demirtaş, vatandaşlara kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında büyük destekleri olan muhtarlara yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.



Karataş ilçesinde yapılan yatırımlara da değinen Vali Demirtaş, "Balıkçılık ve su ürünleri potansiyeli oldukça büyük Karataş ilçemizde kuracağımız Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi ilçemizin istihdamına önemli katkılar sağlayacak" dedi.



Karataş ilçesinin en önemli gereksinimlerinden biri olan arıtma tesisinin de bir an evvel bitirilmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını belirten Vali Demirtaş, "Dünyadaki en gelişmiş sistem olan MembranBio-Reaktör Pissu Arıtma Projesi'ne göre dizayn edilen arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında nüfusu önemli oranda artan Karataş'ın turizm potansiyelinin büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



El ele vererek Adana'nın gözbebeği ilçelerinden olan Karataş'ı sahip olduğu tüm avantajları, denizi ve doğal güzellikleri ile her anlamda ayağa kaldırma vakti olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, toplantının devamında muhtarların kendisine ilettiği talepleri dinledi ve dile getirilen hususlar için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.



Karataşlı muhtarlar ise bu tarz toplantıların kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek mahallelerinin sorunları ile ilgilenen Vali Demirtaş'a teşekkür ettiler. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin

Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz