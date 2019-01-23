Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

Vali Demirtaş Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

9 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirerek tüm ilçelerde bir kalkınma sağlamak için ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Vali Demirtaş Kaymakamlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirerek tüm ilçelerde bir kalkınma sağlamak için ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Vali Mahmut Demirtaş, ilçelerin genel durumunu, yatırımları ve ilçelerde verilen hizmetleri değerlendirmek üzere tüm ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleşen toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, öncelikle kaymakamlardan ilçeler hakkında bilgiler aldı.

Adana'yı daha yaşanabilir bir kent noktasına taşıyabilmek, vatandaşlara en hızlı ve kaliteli kamu hizmetini sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışılması gerektiğine değinen Vali Demirtaş, vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini yerine getirme hususunda iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Yaptığınız her işte, başlattığınız her projede, attığınız her adımda bakış açınız bu güzel toprakların insanlarına hizmet etmek olmalıdır" diyen Vali Demirtaş, "Alacağımız her kararın ülkemizin ve milletimizin istikbaline tesir edeceği bilincini aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Bu bağlamda biz mülki amirlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Adana'mızın sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirerek tüm ilçelerimizde bir kalkınma sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Büyük bir kararlılıkla yürütülen uyuşturucu ile mücadelede topyekün bir duyarlılık sergilenmesi gerektiğinin de altını çizen Vali Demirtaş, Adana'dan uyuşturucu belasını defederek sağlam ve sağlıklı bir geleceğin inşasına hep beraber omuz vereceklerini dile getirdi.

Yaklaşan yerel seçim dolayısıyla seçim döneminde alınacak güvenlik tedbirleri ve yapılacak çalışmalar konusunda da gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Demirtaş, tüm ilçe kaymakamlarına başarılar temennisiyle sözlerini noktaladı.

Toplantının devamında kaymakamlar ilçelerde yapılan çalışmalarla ilgili Vali Demirtaş'a brifing verdiler. Yapılan değerlendirmelerin, görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

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