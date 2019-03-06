Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

Vali Demirtaş, Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda tüm ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Kaymakamlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Vali Mahmut Demirtaş, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda tüm ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyareti öncesinde yapılması gerekenleri görüşmek ve ilçelerin genel durumunu değerlendirmek üzere kaymakamlarla istişarelerde bulunan Vali Demirtaş, vatandaşlara verilen kamu hizmetleri ile ilçelerdeki yatırımların son durumları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşlara en iyi kamu hizmetini sunmak ve planlanan projeleri bir an evvel hayata geçirmek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmek zorunda olduğuna değinen Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adana'da en güzel şekilde misafir etmek için de gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Toplantının devamında kaymakamlar ilçelerde yapılan çalışmalarla ilgili Vali Demirtaş'a brifing verdiler. Yapılan değerlendirmelerin, görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Kaymakamlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]