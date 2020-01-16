Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın ilçeleriyle bir bütün olduğunu ve kentin ilçelerinde yapılacak her çalışmanın tüm şehir için yapıldığını söyledi.

Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın ilçeleriyle bir bütün olduğunu ve kentin ilçelerinde yapılacak her çalışmanın tüm şehir için yapıldığını söyledi.


Vali Demirtaş, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ilçelerin genel durumunu ve gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla kaymakamlarla bir araya geldi.


Vali Demirtaş'ın başkanlığında, yapılan toplantıda; ilçelerin güvenlik ve asayişinin sağlanması hususunda yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının ardından ilçelere yapılan yatırımlar, ilçelerde verilen eğitim ve kamu hizmetleri, kışın yoğun yağmur ve kar yağışlarının neden olduğu olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler ve yurtta kalan öğrencilerin yaşam kalitesini artırmak için ilçelerde bulunan öğrenci yurtlarının denetlenmesinin gerekliliği konuları hakkında görüşüldü.


Aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Adana'nın ilçeleriyle bir bütün olduğunu ve kentin ilçelerinde yapılacak her çalışmanın tüm şehir için yapıldığını belirtti.


"Vatanımızın bütünlüğü uğruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin bizler için taşıdığı önem çok büyük" diyen Vali Demirtaş, şehitlerin ve gazilerin ailelerinin çok önemli ve kıymetli olduklarını belirterek, şehit ve gazilerin ailelerinin ziyaretlerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.


Toplantı, değerlendirmelerin yapılması ve gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından son buldu. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
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