Vali Demirtaş kentte devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Vali Demirtaş kentte devam eden projeleri inceledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte devam eden projeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte devam eden projeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

Vali Demirtaş, ilk olarak taş ocaklarıyla ilgili toplantıya katıldı. Burada yetkililerle görüşen Vali Demirtaş, daha sonra sırasıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü heyeti ve Karayolları Müdürü ile görüşmelerde bulunarak, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Mahmut Demirtaş görüşmeler sonrası taş ocaklarında, Diyarbakır kapıda çalışmaları devam eden kapalı otoparkta, Cumhuriyet Meydanı katlı otoparkta, 1. Cadde ve Alt Çarşı'da incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. - MARDİN

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Mahmut Demirtaş, Mardin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Demirtaş kentte devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Son Dakika

00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 23:50 Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi 23:25 "Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 18:45 Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
22:55
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 00:24:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Demirtaş kentte devam eden projeleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]