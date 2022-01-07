Vali Demirtaş, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kent merkezindeki sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Herkesi filmi izlemeye davet eden Demirtaş, "Film hem duygulandırdı hem de bizleri düşünceye sevk etti. Memleketin böyle bir filme ihtiyacı vardı. Film, her şeyiyle mükemmeldi. Bir kez daha 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Vatandaşlarımız filme yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Etkinliğe, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.