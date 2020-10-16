Vali Demirtaş, koronavirüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş, kent genelinde düzenlenen koronavirüs denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla yayınlanan genelge kapsamında Mardin'de de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve meydanlarda denetim yapıldı. Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşlara alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde vatandaşların kurallara genel olarak uymasından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Demirtaş, "Koronavirüsle mücadelede istisnasız her vatandaşımızın dikkatine ve tedbirine ihtiyacımız var. Kurallara uyduğumuz takdirde ülkemizde ve kentimizde inşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz" dedi.