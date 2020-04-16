Vali Demirtaş Kovid-19 istatistiklerini değerlendirdi - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki yeni tip koronavirüs (kovid-19) istatistiklerini değerlendirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirtaş, İl Sağlık Müdürlüğünün istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adana'daki vakaların yüzde 20'sinin 60 yaş üstü, yüzde 8'inin 20 yaş altı ve yüzde 72'sinin 20-60 yaş grubu olduğunu belirten Demirtaş, bu bilgilerin ışığında enfeksiyonun her yaş kesiminin etkilediğini bildirdi.

Demirtaş, 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altındaki vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına getirilen kısıtlamaların salgını engellemek için alınan en önemli tedbirlerden biri olduğunu kaydederek, kentteki pozitif vakaların yüzde 72'lik kısmın kısıtlama getirilmeyen yaş grubunda bulunmasının, sosyal izolasyonun önemini ortaya koyduğunu anlattı.