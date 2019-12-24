Vali Demirtaş Kozan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kozan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Demirtaş'a coğrafi işaret çalışmaları devam eden ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Kandemir, şunları söyledi:

"Feke sedir mantarı, Tufanbeyli Hanyeri balı, Çerkez peyniri ve fasulyesi, Saimbeyli kötün domatesi, kirazı, Çeralan cevizi ve narenciye balı, Kozan hurması ve Mezla balı ürünlerinin tescillenerek coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. İlçenin tanıtımının yapılması noktasında çalışmalar yapıyoruz."

Kandemir Kozan'a narenciye kooperatifi kurulması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Vali Demirtaş, daha sonra Binboğa Bal Kooperatifini ziyaret etti, Başkan Emrah Zararsız'dan kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı, bal üretim tesisini gezdi.

Ziyaretlerde Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Avan da Demirtaş'a eşlik etti.