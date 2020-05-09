Vali Demirtaş, kuaför ve berber odalarının başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Mahmut Demirtaş, korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda bir süredir kapalı olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs itibariyle tekrar hizmete açılması öncesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi.



Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ile Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü'nün katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede; kuaför, berber ve güzellik salonlarının vatandaşları virüs salgınından korumak ve bulaş riskini azaltmak amacıyla almaları gereken tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı.



Vali Demirtaş; söz konusu iş yerlerinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne uygun koşullarda hizmet verilmesini isteyerek vatandaşların pandemiden korunması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına ve tedbiri elden bırakmayacağına olan inancının tam olduğunu belirtti. - ADANA