Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı

16.04.2022 10:44
Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, ilçede düzenlenen iftar programında, ramazanın birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

İlçeye çok güzel bir otogar yapacaklarını, kırsalda asfaltsız hiçbir yer bırakmayacaklarını bildiren Demirtaş, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, durmadan çalışmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ettiklerini belirterek, ramazan ayı boyunca en az 10 bin vatandaşın yardımlardan faydalanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş, öğrenciler için toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek: Çünkü önerge kanunsuz! Mansur Yavaş, öğrenciler için toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek: Çünkü önerge kanunsuz! Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın'a Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement