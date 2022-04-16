Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, ilçede düzenlenen iftar programında, ramazanın birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

İlçeye çok güzel bir otogar yapacaklarını, kırsalda asfaltsız hiçbir yer bırakmayacaklarını bildiren Demirtaş, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, durmadan çalışmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ettiklerini belirterek, ramazan ayı boyunca en az 10 bin vatandaşın yardımlardan faydalanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve vatandaşlar katıldı.