Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş: "Muhtarlarımız her türlü takdiri hak ediyor"
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Vali Demirtaş: "Muhtarlarımız her türlü takdiri hak ediyor"

29 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarların zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttüğü fedakar hizmetlerde daima yanlarında olduklarını söyledi.

Vali Demirtaş:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarların zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttüğü fedakar hizmetlerde daima yanlarında olduklarını söyledi.


Vali Demirtaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarları kabulünde, vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşturulmasında, en önemli destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Bizzat yaşadıkları ve görev yaptıkları mahallelerin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini üstlenen muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki vatandaşlarımızın kamu hizmetleriyle buluşturulmasında gösterdikleri özveriyle her türlü takdiri hak etmektedir" dedi.


Yönetim olarak vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğu bilincinin önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Vali Demirtaş, muhtarların zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttüğü fedakar hizmetlerde daima yanlarında olduklarını ve vatandaşlara hizmet yolunda tüm muhtarlarla yürümeye devam edeceklerini ifade etti.


İl İdare ve Denetim Müdürü Ziya Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Muhtarlar Günü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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