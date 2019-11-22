Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedir" dedi.



Vali Demirtaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin, ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında geldiğini ifade etti.



Öğretmenlerin değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumunda olduğunu belirten Vali Demirtaş, şunları kaydetti:



"Öğretmenlerimizin saçtıkları ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklar; daha müreffeh bir Türkiye'nin temeli ve teminatı olacaktır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızın, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirilmesinde tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedirler. İnsana yapılan her yatırımın, insanın yetişmesine verilen her emeğin çok kutsal olduğu bilinciyle cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin yıl dönümünde, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak yeni nesillere ışık olan tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum." - ADANA