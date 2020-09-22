Vali Demirtaş, Ömerli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve daire başkanlarıyla Ömerli ilçesini ziyaret etti.

Ömerli Kaymakamlığına geçen Demirtaş'ı Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak ve kamu kurumlarının temsilcileri karşıladı.

Kaymakam Çakmak'tan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Demirtaş daha sonra Ömerli Belediyesine geçti.

Demirtaş, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'dan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Demirtaş başkanlığında, ilçede yapılması planlanan çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışmalarda vatandaşların memnuniyetinin dikkate alınmasını isteyen Demirtaş, ilçede yürütülecek yatırımların kısa sürede tamamlanmasının koordineli çalışarak mümkün olabileceğini belirtti.

Esnafı ziyaret eden Demirtaş esnaf ve vatandaşlarla görüştü, taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, daha sonra tarihi çarşıda, yapımı süren yolda, çalışma yapılan ilçe otogarında ve yapılması planlanan Hükümet Konağı arazisinde incelemede bulundu.