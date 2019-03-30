Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Oy Toplama Merkezlerinde İncelemelerde Bulundu

Vali Demirtaş, Oy Toplama Merkezlerinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde, kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan oy toplama merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Oy Toplama Merkezlerinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Vali Mahmut Demirtaş, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde, kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan oy toplama merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Hazırlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, yapılan hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, seçimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Seçimlerin, kentimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Vali Demirtaş, Sarıçam TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü İlk Okulu, Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi, Petrol Ofisi İlk Okulu, Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yüreğir Kültür Merkezi'nden oluşan oy toplama merkezlerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bir demokrasi şöleni olan ve vatandaşların huzur ve güven içinde oy kullanmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirttiği seçimlerin, kentimize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, oy toplama merkezlerindeki incelemelerini, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "seçim güvenliği toplantısı" ile sonlandırdı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Yüreğir, Mahmut Demirtaş, Güncel
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