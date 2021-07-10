Vali Demirtaş Pazar Yerlerinde İncelemede Bulundu - Son Dakika

Vali Demirtaş Pazar Yerlerinde İncelemede Bulundu Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında Pazar alanlarında incelemelerde bulundu. Mardin merkezde 5 farklı noktada ve tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede pazar yerlerinin kurulduğunu aktaran Vali Demirtaş, Pazar alanında hem vatandaşların hem de esnafın hal hatırını sorarak kurallara uymaları gerektiğini de hatırlattı. Vatandaşların sebze ihtiyaçlarının karşılaması için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Vali Demirtaş, " Bakanlığımızın genelgesi kapsamında yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, mevcut pazaryerlerinin genişletilmesi veya ilave pazar alanlarının oluşturulması, kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesi, tezgahlar arasındaki mesafe ile hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tüm tedbirlerimizi ivedi bir şekilde yerine getirdik. Bizler bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün ilgili tüm çalışma arkadaşlarımız ve görevli personelimiz sahada vatandaşlarımıza destek oluyor. Temennimiz akşam olduğunda tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak iftar sofralarına eksiksiz oturmasıdır" diye konuştu. Vali Demirtaş'a Pazar alanlarında Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'da eşlik etti.