Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş Pozantı'da

Vali Demirtaş Pozantı'da

2 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesini ziyaret etti.

Vali Demirtaş Pozantı'da, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesini ziyaret etti.

Pozantı Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Demirtaş, burada Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve kaymakamlık çalışanları tarafından karşılandı.

İlçenin genel durumu, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Kaymakam Muammer Sarıdoğan'dan bilgiler alan Vali Demirtaş, Adana'nın güzel ilçelerinden biri olan Pozantı'ya yapılacak kamu hizmetlerinin kendileri ve Pozantılı hemşehrileri için çok önemli olduğunu ifade ederken yapılacak çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.

Vali Demirtaş, ilçenin genel durumunu değerlendirdiği ziyarette, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Pozantı esnafıyla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnafın gösterdiği yoğun ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyan Vali Demirtaş, esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve esnafın taleplerinin takipçisi olacağını söyledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:14 Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Adana, Pozantı, Güncel
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