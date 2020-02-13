Vali Demirtaş Pozantı'daki sel bölgesinde - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selle ilgili yapılan çalışmaları incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti.



İlk olarak Aşağıbelemedik Mahallesine giderek karayolu, köy yolu ve köprülerde yaşanan sel felaketi sonrası son durumu yerinde gören Vali Demirtaş, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Vali Demirtaş, Aşağı Belemedik Mahallesi ziyaretinden sonra taşkında zarar gören Karakışlakçı ve Aşçıbekirli mahallelerini ziyaret etti.



Karakışlakçı ve Aşçıbekirli mahallelerinde muhtarlar Harun Tekin ve Bünyamin Ortaköylü tarafından karşılanan Vali Demirtaş, sel felaketinden dolayı mahallelerde bulunan derelerin taşması sonucu bozulan yol, menfez ve köprülerin onarım çalışmalarını denetledi. Mahallelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Demirtaş, "Bizi sevindiren konu sel baskınında can kaybımızın olmaması. Karayolu, köy yolu ve köprülerde selden dolayı hasarlarımız var. Ekiplerimiz hiç ara vermeden çalışıyorlar. En kısa zamanda yollarımızı kullanır hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kalıcı çözümler bulma noktasında da çalışmalarımızı hızla yapmaktayız" diye konuştu.



İncelemeler sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'ın yanı sıra ilgili diğer yetkililer eşlik etti. - ADANA