Son dakika haber! Vali Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

MARDİN - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen akşam yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Mardin Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi.

Özel bir otelde düzenlenen programa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı V. Enes Kürkçü, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Vali Yardımcıları Emre Öztürk, Recep Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, bazı kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit aileleri ve gazilerle ilgili faaliyet yürüten dernek temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ile aileleri katıldı.

Vali Demirtaş, yemek öncesi masaları gezerek tek tek şehit ve gazi ailelerini selamladı.

Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin onuruna verilen akşam yemeği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan şeref duyduğunu belirten Vali Demirtaş, "15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünü, milletimize yakışan vakarla, hep birlikte idrak ediyoruz. O nedenle bu anlamlı günün arifesinde, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit yakınlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışıp gazi olan kardeşlerimizle birlikte olmak, bizler için şereflerin en büyüğüdür. Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren gazilerimize de minnet duygularımı ifade ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin dışında, ellerine bayraklarını alarak yollara çıkan, meydanları dolduran, milyonlarca vatan sevdalısına da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"15 Temmuz'un karanlığı boğdu ve aydınlık bir sabahı doğurdu"

Asker kıyafetine bürünmüş, emirlerini teröristlerden alan hainlerin, milletin ve devletin imkanları ile temin ettikleri silahları, uçakları, tankları millete karşı kullanmaktan çekinmediklerini ifade eden Vali Demirtaş, "15 Temmuz gecesi, millet olarak tarihimizin en uzun ve en karanlık gecelerinden birini yaşadık. O gece, milletimizi terör örgütleri ile hizaya çekmek isteyenler, bizden gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri münafıklarla, bizi yok etmek istediler. Lakin hesap etmedikleri husus, vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarıydı. ve o imanın önünde Allah'ın izniyle, hiçbir hainin durmasının imkanı yoktu. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri, gözlerini budaktan esirgememeleri sayesinde hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Çanakkale'ye eş bu iman, milletimizin kahramanlığı, cesareti ve feraseti ile 15 Temmuz'un karanlığını boğdu ve aydınlık bir sabahı doğurdu. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi, bizzat milletimiz tarafından engellendi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, milletimizin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığı, canı pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. Nihayetinde 15 Temmuz'da ellerini ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmemiş; küresel güçler ve yerli işbirlikçileri hayal kırıklığına uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Kapılarımız 7 gün, 24 saat açıktır"

Kapılarının 7 gün 24 saat herekse açık olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, "Bilinmelidir ki 15 Temmuz darbe girişimi milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. FETÖ, PKK, DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. O nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz tarafından şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acılarını daha da hafifletecek, yaşamlarını daha da kolaylaştıracak çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bizler de Valilik olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerini kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, biliniz ki kapımız 7 gün, 24 saat sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinizi paylaşmak için açıktır. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Program, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan duanın ardından son buldu.