Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" etkinliğine katıldı
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş, 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğine katıldı - Son Dakika

Vali Demirtaş, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" etkinliğine katıldı

7 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol doğrultusunda öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan...

Vali Demirtaş,

Vali Mahmut Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol doğrultusunda öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi çerçevesinde gerçekleşen sinema etkinliğine katıldı.


Öğrencilerin sinemayla tanıştırılarak kültürel yönden gelişimine katkı sağlanması amacıyla "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Seyhan ilçesine bağlı ortaokullarda eğitim alan 510 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sinema etkinliğine Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Murat Süzen, Ferhat Burakgazi, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Bu yıl Türkiye genelinde sinemaya gidemeyen 1 milyon öğrencinin faydalanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Bu projeden önce kırsal mahallelerimizde sinemaya gitmeyen çocuklarımız için çeşitli programlar düzenledik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje ile de okullarımızdan yapılan müracaatlar sonucunda 30 bin 15 yavrumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Amacımız; sanat ve kültür ile genç yaşta öğrencilerimizi tanıştırmak ve bundan sonra onların devam etmelerini sağlamaktır. Bu anlamlı projeyi yaşama geçiren kurumlarımıza teşekkür ediyor, ilk defa sinema keyfi yaşayan öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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