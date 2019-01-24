Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Taksi Durağı Esnafını Ziyaret Etti

Vali Demirtaş, Taksi Durağı Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, periyodik olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini, Turgut Özal Bulvarı, Sosyete Pazarı karşısında faaliyet gösteren Sosyete Taksi esnafıyla sürdürdü.

Vali Demirtaş, Taksi Durağı Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, periyodik olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini, Turgut Özal Bulvarı, Sosyete Pazarı karşısında faaliyet gösteren Sosyete Taksi esnafıyla sürdürdü.

Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan ve taksici esnafı ile sohbet eden Vali Demirtaş, kendisine iletilen talepleri dinledi.

Yoğun programından fırsat buldukça, esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya büyük özen gösterdiklerini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, bir yandan kentin gelişip kalkınması, yeni yatırımlarla buluşması için çaba sarf ederken, diğer yandan da esnaf ve vatandaşlarca dile getirilen sıkıntıların çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi.

Sosyete Taksi Durağı esnafının, ziyaretinden dolayı teşekkür ettikleri Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaş buluşmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:38 Kaynak: İHA

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