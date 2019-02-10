Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan Anne Meclisi Derneğine Destek

Vali Demirtaş'tan Anne Meclisi Derneğine Destek

23 dakika önce

Adana'da, annelerin, aile ve toplumdaki rollerini pekiştirmek, toplumun farklı kesimlerine mensup annelere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sunmak amacıyla kurulan Anne Meclisi Derneğinin Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş'tan Anne Meclisi Derneğine Destek, System.String[]
Adana'da, annelerin, aile ve toplumdaki rollerini pekiştirmek, toplumun farklı kesimlerine mensup annelere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sunmak amacıyla kurulan Anne Meclisi Derneğinin Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ve İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin kuruluş amacı ve toplumun farklı kesimlerine mensup annelere yönelik olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Kalender, öncelikli amaçları arasında, annelik kavramına yönelik sosyal farkındalık oluşturmak ve istihdam konusunda çalışmalar yaparak, topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, annelik olgusunun ulvi bir kavramı da barındırdığına dikkat çekti. Annelerin, yetiştirdikleri çocukları ile aynı zamanda geleceği inşa ettiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, derneğin daima yanlarında ve destekçisi olacaklarını belirtti.

Ziyaret, gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının ardından, Vali Mahmut Demirtaş'ın dernek yöneticilerini tebrik edip, başarılar dilemesiyle son buldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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