Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan Başsavcısı Yurdagül'e Ziyaret

Vali Demirtaş'tan Başsavcısı Yurdagül'e Ziyaret

10 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ü ziyaret etti.

Vali Demirtaş'tan Başsavcısı Yurdagül'e Ziyaret, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül'ün ziyarette Vali Demirtaş'a yargısal faaliyetler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin adli konularda gerçekleştirilen yatırımlar ve faaliyetler hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son bulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:14 Kaynak: AA

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