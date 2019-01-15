Vali Demirtaş'tan Başsavcısı Yurdagül'e Ziyaret
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ü ziyaret etti.
Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül'ün ziyarette Vali Demirtaş'a yargısal faaliyetler hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, ziyaretin adli konularda gerçekleştirilen yatırımlar ve faaliyetler hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son bulduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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