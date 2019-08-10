Vali Demirtaş'tan bayram ziyaretleri

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bayramlaşma programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile şehit aileleri, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve son olarak da Adana...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bayramlaşma programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile şehit aileleri, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve son olarak da Adana Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.



Bayramın manevi atmosferine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde kutlanmasına özen gösteren Vali Mahmut Demirtaş, bayramlaşma programına İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü personeliyle başladı.



İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma personeliyle bayramlaşan Vali Demirtaş, ülkemizde yürütülen güvenlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma Teşkilatının, huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi. Yurdun her köşesinde özveriyle çalışan jandarma teşkilatı mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladığını belirten Vali Demirtaş, üstlendikleri görevlerde jandarmaya başarılar diledi.



Vali Demirtaş, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bir araya gelerek toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olmuş emniyet teşkilatı personelinin bayramını tebrik etti.



Vali Demirtaş, bayram ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını da ziyaret etti. Burada itfaiye ve zabıta personeliyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da eşlik ettiği ziyarette tüm belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.



Şehit ailelerine ziyaret



Vali Mahmut Demirtaş, bayram ziyaretlerini Şehit Polis Memuru Serdar Kazar ve Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in aileleriyle sürdürdü.



Ailelerin hal ve hatırlarını sorarak onlarla sohbet eden ve Kurban Bayramlarını kutlayan Vali Demirtaş, şehitlerin milletimize emanet ettiği ailelerinin daima yanlarında oldukları mesajını verdi.



Vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizin ülkemizin medarı iftiharı olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Şehitlerimiz sayesinde bu topraklar üzerinde refah içinde özgürce yaşıyoruz. Bu gerçeği çok iyi bilen aziz milletimiz de daima şehitlerine, gazilerine ve ailelerine sahip çıkmış, onları baş tacı etmiştir. Devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olduğumuzu bu vesileyle belirtmek isterim" dedi.



Şehit ailelerinin buruk geçen bayram sevincine ortak olan Vali Demirtaş, şehitlerin ölümsüz hatıralarının Türk milletinin kalbinde sonsuza kadar var olacağını dile getirdi.



Vali Demirtaş, Huzurevindeki yaşlılar ile Çocuk Evleri Sitesindeki çocukları da ziyaret etti.



İlk olarak Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Demirtaş, büyüklerin ellerini öperek hal ve hatırlarını sordu. Huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Demirtaş, "Bayramlar büyüklerin hatırlandığı, gönüllerinin ve dualarının alındığı, ellerinin öpülüp ihtiyaçlarının giderildiği müstesna günlerdir. Büyüklerimize sahip çıkmak inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Bizler bu anlayışla sizlerin burada rahat etmesi, huzur içerisinde olması, ihtiyaçlarınızın istenilen ölçüde ve zamanında karşılanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.



Vali Demirtaş, Adana Çocuk Evleri Sitesini de ziyaret ederek çocukların bayram heyecanına ortak oldu. Ziyarette çocuklarla sohbet eden Vali Demirtaş, onlara çeşitli hediyeler verdi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Motosikletli iki kişi, bir kadın ve çocuğu adım adım takip edip kapkaç yaptı

Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı

Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır