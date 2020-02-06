Vali Demirtaş'tan depremzede Yalçın Karataş'a moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş'tan depremzede Yalçın Karataş'a moral ziyareti - Son Dakika

Vali Demirtaş'tan depremzede Yalçın Karataş'a moral ziyareti

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Elazığ depreminde evi zarar gören ve uzun yıllardır sağlık sorunları yaşayan Yalçın Karataş'ı hastanede ziyaret etti.

Vali Demirtaş'tan depremzede Yalçın Karataş'a moral ziyareti, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Elazığ depreminde evi zarar gören ve uzun yıllardır sağlık sorunları yaşayan Yalçın Karataş'ı hastanede ziyaret etti.


Yaklaşık 8 yıldır sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşayan depremzede vatandaşla yakından ilgilenen Vali Demirtaş, "54 yaşındaki vatandaşımız Yalçın Karataş, çok uzun yıllardır sağlık sorunları yaşamakta. Kendisi varis operasyonu geçirmiş ve ardından sol bacağında iyileşmeyen yaralar oluşmuş. Deprem nedeniyle Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu mağduriyetini dile getirmiş. Bizler de vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla tedavisini ilimizde gerçekleştirmek istedik. Umuyorum ki hastamız gördüğü tedaviler sonrasında eski sağlığına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.


Adana Çukurova Devlet Hastanesi ile eş zamanlı olarak özel bir hastanede tedavisi devam eden Yalçın Karataş'a Yüce Allah'tan acil şifalar dilediğini belirten Vali Demirtaş, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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