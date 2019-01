Vali Demirtaş'tan Görbir'e Destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında var olmalarının sağlanması amacıyla atılan adımların çok önemli olduğunu söyledi.

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR ) Adana Şube Başkanı Sibel Anıl ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, dernek ve faaliyetleri hakkında Başkan Sibel Anıl'dan bilgi aldı. Valilik olarak görme engelli bireylerin her türlü sorununun çözümünde, ihtiyaçlarının karşılanmasında ve onların hayat şartlarının iyileştirilmesinde GÖRBİR ailesinin yanlarında olduklarını belirten Vali Demirtaş, devletin yoğun destek ve teşvikleriyle ülkede son yıllarda, engelli vatandaşların hayatın her alanında var olmalarının sağlanması amacıyla atılan adımların çok önemli olduğunu kaydetti.



Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Adana Şube Başkanı Sibel Anıl ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - ADANA

