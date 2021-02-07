Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür - Son Dakika
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Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür

07.02.2021 12:45
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür

MARDİN'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti.

MARDİN'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Tedbirler kapsamında, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken kent genelinde kurallara uyulduğu gözlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür ederek, "Koronavirüs salgınıyla ilgili bugüne kadar kesintisiz bir şekilde yürüttüğümüz mücadelemize evlerinde kalarak destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Mahmut Demirtaş, Mardin, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Demirtaş'tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür - Son Dakika

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