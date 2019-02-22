Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan, Kürek Milli Takımı'na Tatlı

Vali Demirtaş'tan, Kürek Milli Takımı'na Tatlı

2 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kürek Milli Takımı sporcularına tatlı ikram etti.

Vali Demirtaş'tan, Kürek Milli Takımı'na Tatlı, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kürek Milli Takımı sporcularına tatlı ikram etti.

Vali Demirtaş, Adana'da kamp yapan Kürek Milli Takımı sporcuları ile amatör sporcuları ziyaret etti.

Kayıkhane'de sporcularla bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, sporun iyileştirici gücünü daha geniş çevrelere yayacak, çocukları ve gençleri sporun her alanına yönlendirecek çalışmalara desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Kürek Milli Takımı'nın başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Vali Demirtaş, takımın bundan sonra gerçekleştireceği faaliyetler ve katılacağı yarışmalar hakkında bilgi aldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş, sporculara tatlı ikramında da bulundu.

Genç sporcular ise ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri Vali Demirtaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak da katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Adana, Spor
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