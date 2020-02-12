Vali Demirtaş'tan Pozantı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş'tan Pozantı'ya ziyaret - Son Dakika

Vali Demirtaş'tan Pozantı'ya ziyaret

7 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesini ziyaret etti.

Vali Demirtaş'tan Pozantı'ya ziyaret, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesini ziyaret etti.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Pozantı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu'nun da eşlik ettiği ziyarette Demirtaş, DSİ çalışanlarıyla bir araya geldi.


Belemedik Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Demirtaş, daha sonra sel nedeniyle zarar gören Karakışlakçı ve Yukarı Belemedik Mahalleleri'ni ziyaret etti.


Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.


Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Demirtaş, "Devletimizin sağladığı imkanlarla bu zararın etkilerini azaltmaya çalışacağız. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın can sağlığı, bir vatandaşımızın dahi bu afette can kaybına uğramamış olması bizim için daha mühim." diye konuştu.

Mahmut Demirtaş, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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