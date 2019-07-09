Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret

1 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, görev yeri olan Şanlıurfa'daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret, System.String[]
Vali Mahmut Demirtaş, görev yeri olan Şanlıurfa'daki eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Zafer Şevik ve annesi Dilek Şevik'in şahsında tüm aile üyeleri ile yakınlarına başsağlığı dileyerek, sabır temennisinde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, şehitlerimizi daima minnetle anacaklarını belirtti ve şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşların da katıldığı taziye ziyareti, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik ile vatan için canlarını veren tüm şehitlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim'den sureler okunup ve dualar edilmesiyle son buldu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Mahmut Demirtaş, Şanlıurfa, Piyade, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Son dakika! Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı Katarlılar, İstanbul'daki iki oteli 93 milyon euroya satın alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]