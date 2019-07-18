Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan şehit annesine ziyaret
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Vali Demirtaş'tan şehit annesine ziyaret

3 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda Eren Bülbül ile şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Demirtaş'tan şehit annesine ziyaret, System.String[]
Vali Mahmut Demirtaş, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda Eren Bülbül ile şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana'da özel bir hastanede tedavi gören şehit annesi Hatice Gedik'i ziyaret eden Vali Demirtaş, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Şehit annesi Gedik'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, tüm şehit yakınlarına devletin gönül kapılarının daima açık olduğunu kaydetti.
Mahmut Demirtaş, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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