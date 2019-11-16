Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan Yumurtalık ilçesinde ziyaretler
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Vali Demirtaş'tan Yumurtalık ilçesinde ziyaretler

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yumurtalık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Demirtaş'tan Yumurtalık ilçesinde ziyaretler, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yumurtalık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Demirtaş, Kaymaklık ziyaretinde Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Türkeş Filik ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Burada ilçenin sorunlarını dinleyen Demirtaş, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından İSKEN İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret AŞ Sugözü Termik Santrali'ni ziyaret eden Demirtaş, daha sonra sosyal tesislerde ilçe muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

İlçe esnafını da ziyaret eden Demirtaş, iş yeri sahipleriyle bir süre sohbet etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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