Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş terfi eden Günaydın'a başarı diledi
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Vali Demirtaş terfi eden Günaydın'a başarı diledi

49 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10. Tanker Üs Komutanı olarak görev yapmaktayken YAŞ kararıyla tümgeneralliğe terfi eden Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş terfi eden Günaydın'a başarı diledi, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10. Tanker Üs Komutanı olarak görev yapmaktayken YAŞ kararıyla tümgeneralliğe terfi eden Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş, ziyareti sırasında 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın'a Adana'ya ve bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral İsmail Günaydın da Vali Demirtaş'a ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti. - ADANA
İsmail Günaydın, Pilot, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:17 Kaynak: İHA
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