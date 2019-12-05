Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli ilçesini ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli ilçesini ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.

İlk olarak Tufanbeyli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Demirtaş, ilçede süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından kaymakamlık konferans soluna geçen Vali Demirtaş ve beraberindekiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirtaş ve beraberindekiler, toplantının ardından esnaf ziyareti yapıp, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'yü makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş, buradaki konuşmasında, Adana'nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşların en iyi şekilde hizmet almasına çok önem verdiklerini belirterek "Vatandaşa en iyi hizmetin sunulması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancım tam." dedi.

Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor
İki kardeş, ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını işlettikleri kıraathanenin duvarına asıp sergiliyor Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:21:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]