Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş: "Tüm Şehitlerin Aziz Hatıralarına Sahip Çıkacağız"

Vali Demirtaş: "Tüm Şehitlerin Aziz Hatıralarına Sahip Çıkacağız"

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatan uğrunda canını siper eden tüm şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Vali Demirtaş:
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatan uğrunda canını siper eden tüm şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in ailesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında şehidin ailesiyle bir müddet sohbet edip hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş, vatan uğrunda canını siper eden tüm şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını belirterek onlardan emanet kalan ailelerine de devlet ve millet olarak daima destek olacaklarını ifade etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Adana, Mahmut Demirtaş, Güncel
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