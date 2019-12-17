Vali Demirtaş: "Türkiye vizyonunun lokomotifi kadınlarımızdır" - Son Dakika
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Vali Demirtaş: "Türkiye vizyonunun lokomotifi kadınlarımızdır"

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal kalkınmaya da hız kazandıracağını söyledi.

Vali Demirtaş:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal kalkınmaya da hız kazandıracağını söyledi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlendi.


"Titizlikle yürütüyoruz"


Kent protokolünün katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Demirtaş, dünyada her gün 137 kadının öldürüldüğünü, 2017 yılında ise kasten öldürülen kadın sayısının 87 bin olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bizler de ilimizdeki çalışmaları 2017-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Valiliğimiz himayesinde 2017 yılında başlattığımız Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında da, kadın sağlığı, evlilik öncesi eğitim, aile içi eğitim, manevi değerler eğitimi, kadına karşı şiddeti önleme, kadının güçlendirilmesi ve saygınlığının daha da arttırılması amaçlarıyla, pek çok projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.


"Seferberlik başlatıldı"


Mevzuatta yapılan tüm değişikliklere ve yürütülen proje ve çalışmalara rağmen, kadına karşı şiddetin artması nedeniyle, yeni tedbirlerin alınıp uygulanmasının gündeme geldiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, "75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlanmıştır. Yine bu plan doğrultusunda bizzat bakanlarımızın imzaladığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol"le de şiddetin önlenmesi noktasında, 2019 ve 2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.


"Ülkeye değer katacak"


Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra şu ifadeleri kullandı:


"Unutmayalım ki bizler, "tek bir insanın öldürülmesini, tüm insanlığın öldürülmesine eş tutan" bir dinin mensuplarıyız. "Cennet annelerin ayakları altındadır" buyuran bir Peygamber'in ümmetiyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç kuşkusuz toplumsal kalkınmamıza da hız kazandıracaktır. Zira bizim nazarımızda daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye vizyonunun lokomotifi kadınlarımızdır. ve biliyoruz ki kadınlarımıza her alanda sağlayacağımız hak, fırsat ve imkanlar, ülkemize değer katacaktır." - ADANA

Mahmut Demirtaş, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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