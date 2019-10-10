Vali Demirtaş, Ulusal TAMP Tatbikatını takip etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölge illerini de etkileyen 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatını İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde takip etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 26 ilde gerçekleştirilen ve merkezi Kahramanmaraş olan tatbikata; Adana hizmet grupları AYDES üzerinden ulusal destek kapsamında dahil oldular.



İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen masa başı tatbikatını dikkatle inceleyen Vali Demirtaş, ülkemizin jeolojik yapısı nedeniyle deprem hususunda yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem bölgesi içerisinde yer aldığını belirten Vali Demirtaş, ülkemizin yaşadığı afetlerin acı tecrübelerinden dersler çıkardığını, olası bir afete hazırlıklı olmak amacıyla önemli adımlar attığını kaydetti. Bu kapsamda icra edilen tatbikatın önlem alma ve zarar azaltma faaliyetlerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini ifade eden Vali Demirtaş, "Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen ulusal düzey masabaşı ve saha tatbikatı, acil müdahale ekiplerinin daima hazırlıklı olmasını sağlamak, varsa eksikleri görüp gidermek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.



Vali Demirtaş'ın İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeki tatbikat incelemesine Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Huriye Küpeli Kan, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gültekin Genç ve ilgili diğer yetkililer eşlik etti. - ADANA