Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş Uyuşturucuyla Mücadelede Muhtarlardan Destek İstedi

Vali Demirtaş Uyuşturucuyla Mücadelede Muhtarlardan Destek İstedi

52 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir'deki muhtarlardan uyuşturucu satıcılarının ve metruk binaların tespiti için destek istedi.

Vali Demirtaş Uyuşturucuyla Mücadelede Muhtarlardan Destek İstedi, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir'deki muhtarlardan uyuşturucu satıcılarının ve metruk binaların tespiti için destek istedi.

Vali Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda Yüreğir ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi.

Yüreğir'deki yatırımları anlatan Demirtaş, "Hükümetimizin sağlıkta değişim ve dönüşüm anlayışıyla hayata geçirdiği, Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bu hizmetlerin başında gelmektedir. Yamaçlı Mahallemizde 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezimiz ile 112 Acil Sağlık İstasyonumuz hizmete girdi. Doğankent Semt Polikliniği ile 112 Acil Sağlık İstasyonumuz da açıldı. Yenidoğan, Karacaoğlan, Anadolu, Dadaloğlu, Güzelevler ve Koza mahallerinde olmak üzere toplam 6 Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Akıncılar ve Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Akıncılar, Levent, 19 Mayıs ve Doğankent'te de Göçmen Sağlığı Merkezleri açıldı" dedi. Demirtaş, eski devlet hastanesi yerine yapılacak 100 yatak kapasiteli Güney Yüreğir Devlet Hastanesi'nin projesinin hazırlandığı da hatırlattı.

"39 metruk bina tespit ettik"

Uyuşturucuyla mücadelede hız kesmeden ve kararlı bir şekilde ilerlediklerini söyleyen Vali Demirtaş, özellikle uyuşturucu kullanımının yaygın olarak gerçekleştirildiği metruk binaların tespiti ve yıkımı için özenle çalışma yaptıklarını belirtti. Muhtarlardan uyuşturucu satıcılarının ve metruk binaların tespiti için destek isteyen Vali Demirtaş, "Bildiğiniz üzere metruk ve kullanılmayan binalar uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının mesken tuttuğu mekanlardır. Bugüne kadar ilimiz genelinde toplam 538 metruk binanın tespitini yapıp, bunlardan 297'sinin yıkımını gerçekleştirdik. 130'unu ise aldığımız tedbirlerle metruk olmaktan çıkardık, 111'i ile ilgili işlemlerimizi de sürdürmekteyiz. Yüreğir ilçemizde de toplam 39 metruk bina tespiti yaptık. Bizim tespit ettiklerimizin dışında mahallelerinizde terk edilmiş ya da kullanılmayan binalar varsa, onları ivedilikle kaymakamlığımıza ve belediyemize bildirmenizi, ayrıca yıkılması hususunda gerekli adımların atılmasını mutlaka sağlayınız" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması sonrası Yüreğir ilçesi muhtarlarıyla soru-cevap gerçekleştirildi. Toplantının bu kısmı basına kapalı yapıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

Adana, Yüreğir, Güncel
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